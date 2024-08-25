İki katlı ev çıkan yangında küle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki katlı ev çıkan yangında küle döndü

Denizli'de gece saatlerinde meydana gelen yangın dolayısıyla 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ev çıkan yangında küle döndü

Denizli’nin Tavas ilçesinde bulunan tarihi Hanönü Camisi’nin yakınında yer alan iki katlı evde çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Denizli’nin Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarihi Hanönü Camisi’nin yakınında bulunan iki katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı.

Ali Ç.’ye ait olan iki katlı evde gece saatlerinde başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran yangını Denizli Büyükşehir Belediyesi Tavas İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine dair yapılan incelemelerde, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Evde büyük hasar meydana gelirken, yangın nedeniyle herhangibi bir can kaybı yaşanmadı.
Yangın ile soruşturma başlatıldı.

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