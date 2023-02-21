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İki katlı ev yandı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:37
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İki katlı ev yandı

İki katlı ev yandı
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İHA'nın haberine göre, Küre ilçesine bağlı Koyunkirtik köyü Orta Mahallesi'nde Orhan Güngör’e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. 

İhbar üzerine olay yerine Küre itfaiye ekipleri ile Küre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan aile gözyaşlarını tutamadı. Yangının ardından jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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