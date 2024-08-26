İki katlı evinden 20 ton çöp çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki katlı evinden 20 ton çöp çıktı

Batman'da komşuların yaptığı, kötü koku ihbarı ile gidilen 2 katlı müstakil evden 20 ton çöp çıkarıldı.

Evde yaşayan kişinin akli dengesi yerinde olmadığı ve daha önce yaşadığı evi de çöp eve çevirdiği öğrenildi.

Batman'da Ziya Gökalp Mahallesi 1171’inci Sokak’taki 2 katlı müstakil bir evden gelen kötü kokulara dayanamayan çevre sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. Adrese yönlendirilen polis ve zabıta ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi verilmeyen ev sahibinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve yalnız yaşadığı belirtilirken, evin avlusu ile içerisinde yapılan kontrolde yığınlar halinde çöp olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli izinleri alan Belediye Zabıta İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle çöplerin tahliyesine başladı. Evden toplanan çöplerin 20 ton olduğu açıklandı. Çöplerin tahliyesinin ardından Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi yaptı.

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Ev sahibinin daha önce ikamet ettiği Raman Mahallesi 1810’uncu Sokak’taki müstakil evinden de, tonlarca çöpün boşaltıldığı öğrenildi.

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