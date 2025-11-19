Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde iki katlı prefabrik evde çıktı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören ev halkı, dışarıya çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede evi tamamen sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Prefabrik ev, yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, bitişiğindeki müstakil evler de zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme de başlatıldı.