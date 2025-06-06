İki kez kanseri yenen Google yöneticisinden umut dolu mesaj: Yapay zeka en büyük silahımız olacak

Porat, yapay zekanın hastalığı "önlenebilir ve tedavi edilebilir" kılma hedefine ulaşmada kilit rol oynayacağını vurguladı.

Google'ın üst düzey yöneticisi Ruth Porat, Chicago'da düzenlenen ve onkoloji alanının en prestijli etkinliklerinden biri olan ASCO Yıllık Toplantısı'nda yaptığı konuşmayla kanser araştırmaları için yeni bir umut ışığı yaktı. Porat, yapay zekayı buhar makinesi, elektrik ve internet gibi "her şeyi değiştiren" teknolojilerden biri olarak tanımladı ve bu teknolojinin kanserle mücadelede çığır açacağını belirtti.

Porat, ekonomistlerin yapay zekanın küresel ekonomiye 2030 yılına kadar yaklaşık 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacağını öngördüğünü, ancak asıl potansiyelinin sağlık alanındaki bilimsel atılımları hızlandırmak olduğunu ifade etti.

İNTERNETİN MUCİDİ: "YAPAY ZEKANIN POTANSİYELİ DAHA BÜYÜK"

Yapay zekanın önemini vurgulamak için "internetin babası" olarak tanınan meslektaşı Vint Cerf ile yaptığı bir görüşmeyi aktaran Porat, Cerf'in kendisine yapay zekanın potansiyelinin internetten daha büyük olduğuna inandığını söylediğini belirtti. Porat, Cerf'in şu sözlerini paylaştı: "Çünkü yapay zeka, insan yeteneklerini artırabilir. O, her birimiz için bir ortaktır."

İKİ KEZ KANSERLE SAVAŞTI

Konuşmasına kişisel bir boyut katan Porat, dinleyicilere iki kez kanser teşhisi aldığını ve zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini anlattı. İlk teşhis konduğunda çocuklarının 5, 7 ve 9 yaşlarında olduğunu belirten Porat, en büyük korkusunun onların büyüdüğünü görememek olduğunu dile getirdi.

"Kanserimin ne kadar zorlu olsa da benim için 'yönetilebilir' olduğunu öğrendim. Ve öğrendim ki, 'yönetilebilir' kelimesi benim dostumdu," diyen Porat, bu sayede hayata tutunduğunu ancak nihai hedefin kanseri herkes için "yönetilebilir" olmanın ötesine taşıyarak "önlenebilir ve tedavi edilebilir" hale getirmek olduğunu vurguladı.

Porat, yapay zekanın bir sihirli değnek olmadığını ancak onkologların ve araştırmacıların liderliğindeki çalışmalara paha biçilmez bir destek sunacağına inandığını söyleyerek sözlerini tamamladı.