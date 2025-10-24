Olay, 21 Ekim’de saat 22.30 sıralarında Tepecik Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi mevkisinde meydana geldi. Alkollü eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar ayrılırken, bir süre sonra adrese gelen B.G., dışarıdan mekana tabancayla ateş açtı.

Bu sırada tesadüfen mekanın önünde bulundukları sırada kurşunların isabet ettiği Okan C. ve Hasan Seviç yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Okan C., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, Hasan Seviç ise Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Okan C. ile Hasan Seviç’in, hastanedeki tedavileri sürüyor.

3 TUTUKLAMA

Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında R.K., O.M.Ş., D.Y., H.K., Z.K., Ö.K., ve B.G. isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden R.K., O.M.Ş., D.Y. ile H.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı tedbiriyle serbest bırakılırken, Z.K., Ö.K. ve B.G. ise tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı eğlence mekanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, B.G.’nin belindeki tabancayı çıkartıp eğlence mekanına defalarca ateş açtığı, mekanın etrafındakilerin panikleyerek kaçtığı ve olayın ardından B.G.’nin uzaklaştığı görülüyor.