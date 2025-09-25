İki kişi TIR’ın sürücüsünü dövdü! Görüntüler araç içi kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki kişi TIR’ın sürücüsünü dövdü! Görüntüler araç içi kameraya yansıdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, trafikteki bir kaza sonrası istenmeyen bir olay yaşandı. Kaza sonrası araçtan inen iki kişi TIR sürücüsünü dövdüler. Olayın anlık görüntüleri, TIR'ın araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Ata Bulvarı mevkinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerlediği öne sürülen Adem M. A. idaresindeki kargo TIR'ı, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi, Adem M. A.'ya saldırdı. Darp sonucu yaralanan Adem M. A.'ya kaldırıldığı hastanede 7 gün iş göremez raporu verildi.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilden inen kişilerin TIR'ın şoför kapısını açarak Adem M. A.'ya saldırdığı, ardından içlerinden birinin araca binerek şoförü darbettiği, diğerinin ise kapı camından yumruk attığı anlar yer aldı. Şikayet üzerine 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

İki kişi TIR’ın sürücüsünü dövdüler! Görüntüler araç içi kameraya yansıdı

İki kişi TIR’ın sürücüsünü dövdüler! Görüntüler araç içi kameraya yansıdı

İki kişi TIR’ın sürücüsünü dövdüler! Görüntüler araç içi kameraya yansıdı

İki kişi TIR’ın sürücüsünü dövdüler! Görüntüler araç içi kameraya yansıdı

İki kişi TIR’ın sürücüsünü dövdüler! Görüntüler araç içi kameraya yansıdı

Son Haberler
Zeytin ağacının altında caz şöleni: Ahmed Adnan Saygun’da unutulmaz akşam!
Zeytin ağacının altında caz şöleni!
Hastalara miadı geçmiş ilaçlar kullanılmış!
Hastalara miadı geçmiş ilaçlar kullanılmış!
Haftada en az iki kez balık tüketiminin mucizeleri ortaya çıktı
Haftada en az iki kez balık tüketiminin mucizeleri ortaya çıktı
Balık yiyin kalbinizi koruyun! Haftada kaç kez tüketmelisiniz? Uzmanı açıkladı
Balık yiyin kalbinizi koruyun! Haftada kaç kez tüketmelisiniz?
MHK duyurdu: VAR'a bir hakem daha geldi
MHK duyurdu: VAR'a bir hakem daha geldi