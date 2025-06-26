İki kişinin ismi ortalıkta dolaşıyor ama… Danışman tweetleriyle gündeme geldi AKP’de Erdoğan sonrası planlarında son durum

Neden böyle endişelere kapıldılar? Erdoğan yalnız mı bırakıldı, bırakılıyor? Ya da böyle bir şey ihtiyacı mı var? Aslında onun bence başka bir nedeni var. Şimdi Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Bey biliyorsunuz Fatih Altaylı'yı hedef gösteren bir tweet attı. Suyun ısınıyor diye…

Bunun üzerine hedef haline geldi ve tepki topladı. O da aradan bir iki gün geçtikten sonra işte Erdoğan'ın yalnız bırakılıyor liderimizin etrafında toplanılmıyor sesler yükseltilmiyor herkes ortalara simmiş diye tweet attı.

Aslında şunu demeye getiriyor; niye hepiniz benim gibi davranmıyorsunuz? Niye hepiniz benim gibi bir militana dönüşmüyorsunuz.

Danışmandan öte Erdoğan için hukuk dinlemeyen kural dinlemeyen her şeyi söyleyebilen bir insana dönüşmeniz lazım…

Bazı AK Partililer bu mevcut fanatizmden rahatsızlar. Bu fanatizmin ortağı olmak istemiyorlar. Fakat danışman Oktay Bey aslında bütün AK Partileri bu fanatizme çağırıyor. Hepimiz bir şeye dönüşelim, militan askere dönüşelim yani böyle hiç işimiz olmayan konulara girelim, lafını söyleyelim… Bu Erdoğan'ı sahiplenmek değil, Erdoğan'a zarar vermektir Oktay Bey bunu görmüyor.

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Hukuksuzluğu savunarak Fatih Altaylı'a suyun ısındı deyip yargının üzerine bir siyaset gölgesi düşürerek Erdoğan'a destek olmuş olmuyorsun. Türkiye'deki hukuka olan güveni biraz daha yıkmış oluyorsun.

Erdoğan'ı savunmak adına attığın suyun ısındı mesajıyla Erdoğan'a destek olmuş olmuyorsun, Erdoğan otoriterleşti algısına bir çizgide sen atmış oluyorsun.

Oktay Bey geçen hafta kendi üslubunun kendi yaklaşımının bir yansıması olarak benim için Erdoğan sultandır demişti.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Bey herkesin Erdoğan'ı sultan görmesini istiyor. Yani kendi tarzının, kendi üslubunun yaygın bir görüş yaygın bir tavır olmadığını gördüğünde de bu sefer Erdoğan'ı yalnız bırakıyorsunuz diyor.

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AK Parti'de Erdoğan sonrası diye bir şey yok. AK Parti'de Erdoğan sonrası tartışma diye bir şey yok. Kendi kendine gelin güveyi olanlar var. Bir taraftan Hakan Fidan'a; ya olur da bir şey olursa sen olacaksın diyen bir ekip var… Diğer taraftan damat Selçuk Bayraktar’a bu iş sana kalacak, senin Türkiye'nin genelindeki imajın çok yüksek olur. Erdoğan'a bir şey olursa bu iş sana kalacak anlamına gelen pohpohlamalar yapanlar var AK Parti'de İşte böyle dostlar alışverişte görürsün türünde, sahici bir strateji olarak öyle bir gruplaşma yok. Zaten Erdoğan da buna müsaade etmez. Kimse müsaade etmez, özellikle otoriter yönetimler böyle kendinden sonrasının planını yapmaz. Çünkü kendinin gitmeyeceğini düşünür, ömür boyu burada kalacağım, ben buradayım, benden sonrası diye bir şey yoktur anlayışındadır.

O yüzden kimilerinin yorumladığı gibi AK Parti sonrası hazırlık değil, Oktay Bey suyun ısındı cümlesinden sonra aldığı tepkilerden dolayı hissettiği yalnızlığı gidermek için attığı bir tweet. Yalnız kaldım niye bana sahip çıkmıyorsunuz? anlamına gelen bir serzeniş var.