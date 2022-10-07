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İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

Antalya’da aralarında anlaşmazlık çıkan iki gencin kavgasına sonradan dahil olan 1 kişi, bıçakla kasığından yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Galeri Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:36
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İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde 19.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali H.Ö. (30) ile H.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde tartışma çıktı.

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İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

Kaldırımda kavgaya dönüşen olaya sonradan dahil olan kimliği belirsiz bir kişi Ali H.Ö.’yü kasığından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

Bıçaklayan şüpheliyi tanımadığını söylerken H.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kavga anı ve bıçaklayan şahsın olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

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İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

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İki kişinin kavgasına dahil oldu, kasığından bıçaklandı

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