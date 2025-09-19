İki kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!

Kadın cinayetleri son bulmuyor. İzmir'in Urla'da 10 Eylül gecesi bir eğlence mekanında iddiaya göre, R.G. (34), eski sevgilisi S.A.'un (33) bulunduğu eğlence mekanına gelerek yanında getirdiği silahla ateş açtı. Genç kadın hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı.

Şüphelinin evinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunduğu olayda cinayetin işlendiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, R.G. elinde tabancayla eğlence mekanı önünde bekleyenlere ateş ediyor. Sonra dönüp eski sevgilisi S.A.'a mermi yağdırıyor.

Öte yandan vatandaşlar yetkililere 'kadın cinayetleri'nin son bulması için katillere emsal teşkil edecek 'caydırıcı' cezalar verilmesi için seslenmeye devam ediyor.