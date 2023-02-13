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İki kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü Burak Ulga tahliye edildi. İki kişiyi öldürmek bu kadar basit mi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit ile torunu Zeynep Mira Güler'e çarparak ölümlerine neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü Burak Ulga tahliye edildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 14:47
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İki kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye tahliye

İki kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü Burak Ulga tahliye edildi. İki kişiyi öldürmek bu kadar basit mi
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Bursa Mudanya'da Fikriye Yeğit ile torunu Zeynep Mira Güler'e otomobil ile çarparak öldüren ehliyetsiz sürücü Burak Ulga'nın ayrıca alkollü olduğu tespit edilmişti. Ulga ikinci duruşmada, yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

Gözaltına alınıp, 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen Burak Ulga, tutuklandı. İki kez üst üste alkollü araç kullandığı ortaya çıkan ve 2 yıl süre ile ehliyetine el konulan Burak Ulga'nın, kaza günü ehliyetsiz direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

"ALKOLÜN ETKİSİNDE DEĞİLDİM"

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Burak Ulga, savunmasında, "Olay nedeniyle üzgün ve pişmanım. Bilerek ve isteyerek hareket etmedim. Böyle bir olaya neden olduğum için huzursuz ve rahatsızım. Arkadaşlarla buluşmak için Altınşehir Mahallesi'ndeki evimden çıktım. Evden çıkmadan önce 1 şişe bira içmiştim. Ölenlerin ailesi ile görüşüp anlaşmak istiyorum. Alkolün etkisi altında değildim, aracı hızlı şekilde kullanmıyordum" dedi.

RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek sanık ile ölenlerin kusurlarının belirlenmesine, 0.86 promil alkolün güvenli sürüş yeteneğini azaltıp azaltmadığı yönünde rapor hazırlanmasına karar verip, Burak Ulga'nın tutukluğunun devamına hükmetti.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya Burak Ulga, Fikriye Yeğit'in eşi ve oğlu ile Zeynep Mira Güler'in babası Burak Güler katıldı. Müştekiler, şikayetçi olduklarını belirtti.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Bir önceki duruşmada verdiği ifadesini tekrarlayan Burak Ulga, kazadan önce evlilik hazırlığında olduğunu belirterek, "Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. İstanbul ATK Trafik İhtisas Dairesi'nden istenen raporun beklendiğini belirten mahkeme heyeti ise sanığa yurt dışı yasağı koyup, tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi. 

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