İki kız kardeşin göz renkleri görenleri şaşırttı

Heterokromiye sahip olan, yani mavi, yeşil, kahverengi gibi farklı renklerde gözleri olan 11 yaşındaki Eylül (sağda) ve 8 yaşındaki Narin (solda) kız kardeşler, 01 Şubat 2025'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde fotoğraf çektiriyorlar.

HETEROKROMİ NEDİR?

Anatomide heterokromi, farklı renklerin bulunmasıdır. Genellikle iriste görülür ama bazen saçta ve deride de görülebilir. Heterokromi melanin (pigment) fazlalığının ya da eksikliğinin sonucudur. Bu kalıtsal ya da genetik mozaizm, kimerizm, hastalık, travma gibi nedenlerden dolayı olabilir.

Heterokromi öncelikle genetik ya da edinilen olarak sınıflandırılır. Heterokromiler arasında sık sık bu ayrım yapılmış olmasına rağmen bir gözü tamamen ya da kısmen (bölgesel heterokromi) etkiler, genellikle genetik (mozaizm ya da doğuştan olma yüzünden) ya da sonradan gelir, daha koyu ya da daha açık iris ya da bir kısmının etkilenmesi ile.

Heterokromi vakalarının çoğu kalıtsal bir hastalıktan ya da sendromdan kaynaklanır ya da bir zarar yüzündendir. Bazen bir göz belirli hastalıkları ya da yaralanmaları takiben renk değiştirebilir.