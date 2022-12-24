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Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu

Konya'da iki kızını bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek polise teslim olan baba gözaltına alındı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:53
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İki kızını bıçaklayarak öldüren baba polise teslim oldu

Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
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AA'da yer alan habere göre, Yusuf E, emniyete giderek Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'taki evlerinde kızları K.E. (17) ile M.E'yi (12) öldürdüğünü belirtti.

Zanlının verdiği adreste inceleme yapan polis, K.E. ve M.E'yi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

Gözaltına alınan Yusuf E'nin emniyette, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını ve cinnet getirdiğini belirterek, hiçbir şey hatırlamadığını, kendine geldiğinde iki kızının cansız bedenini gördüğünü ifade ettiği öğrenildi.

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