İki koltuğa birden başkan oldu çift maaş alacak. Atamalar hep AKP içinden

Odatv’den Murat Sökdü’nün haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Muğla Turizm Çevre Vakfı'na (MUÇEV) AKP eski Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar’ı atadı.

Ayrıca Türkiye Çevre Ajansı (TUÇA) Başkanlığı görevine de getirilen eski AKP’li vekil Mahmut Kaçar geçmişte birkaç yerden maaş almasıyla gündeme gelmişti.

AİLEDE FETÖ BAĞLANTISI

Kaçar ayrıca, kardeşi ve eniştesinin FETÖ kapsamında mesleklerinden ihraç edilmesiyle de gündeme gelmişti. %50 Hissesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Vakfının diğer %50 hissesi de Muğla Valiliği Hizmet Vakfının olan MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi, kamu yararına çalışan vakıf şirketi statüsünde.

MUÇEV ve TUÇA’nın çiçeği burnunda başkanı yeni görevini tweet atarakta duyurdu ve “Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın bakanımız Mehmet Özhaseki beye şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

ÇİFT MAAŞ

Milletvekilliği dönemlerinde Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıkan ve Mahmut Kaçar iddiaları yalanlamış ve “başka bir kurumdan hiç bir isim adı altında hiç bir maaş vb bir ücret almıyorum” açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Mahmut Kaçar’ın devlet bankası olan Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş.'nin yönetim kurullarında olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa Milletvekili döneminde AKP MKYK Üyesi iken seçimler öncesi liste dışı bırakılan Kaçar’ın doktor olan kız kardeşi ile eniştesi FETÖ Terör Örgütü üyesi oldukları iddiasıyla görevlerinden ihraç edildikleri şeklindeki haberleri dikkat çekmişti.