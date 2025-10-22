YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevlerinde kalan yaşlı bireylerin sağlıklı, aktif ve kaliteli bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla; Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi aracılığıyla sunulan koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalık yönetimi, sağlık eğitimi ve psikososyal destek hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı tarafından imzalanmasının ardından iki müdürde işbirliğinin Bilecik’e hayırlı olmasını diledi.