İki kurumdan iş bırakacak memurlara gözdağı: Resmi yazı gönderdiler

Kamu görevlilerinin taleplerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir günlük iş bırakma eylemi Türkiye genelinde sürüyor.

Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in iş bırakma kararının ardından birçok kamu kurumunda bugün hizmetlerde aksama yaşanması bekleniyor. 18 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil bulunmadığından kamu kurumları kapalı olmayacak. Ancak iş bırakma eylemine katılan memurlar nedeniyle hastaneler, okullar, vergi daireleri ve çeşitli devlet kurumlarında hizmetlerde yavaşlama ya da aksama yaşanması bekleniyor.

BAZI ŞEHİRLERDE TREN SEFERLERİ İPTAL

Ulaştırma hizmet kolundaki çalışanların başlattığı iş bırakma eylemi sonrası İzmir Banliyösü İZBAN, bugünkü seferlerini iptal etti.

İZBAN'dan daha sonra yapılan açıklamadaysa 10.30 itibariyle seferlerin başladığı ve gün içinde aralıklı olarak normale dönüleceği ifade edildi.

Ayrıca iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD Taşımacılık bünyesindeki Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri iptal edildi.

İKİ KURUMDAN ÇALIŞANLARA GÖZDAĞI

Demiryolu taşımacılığında hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile posta ve kargo hizmetlerini yürüten PTT, resmi yazı göndererek eyleme katılmaları durumunda haklarında idari işlem uygulanacağını bildirdi.

SENDİKADAN SERT TEPKİ

PTT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nın personeline gönderdiği metinde yer alan ifadeler KESK'e bağlı Haber-Sen sendikası tarafından tepkiyle karşılandı.

Haber-Sen'in konuyla ilgili paylaşımında “PTT amirlere alenen suç işleme talimatı veriyor” ifadeleri yer aldı.

Haber-Sen'in açıklaması şu şekilde:

"PTT Genel Müdürlüğü amirlere alenen suç işleme talimatı veriyor. TCK Madde 24(3) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilemez. Aksi takdirde yerine getiren ile emri veren sorumlu olur. PTT’de ki tüm amirleri, hukuk bilmez yönetime karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.

2004 yılında değiştirilen Anayasanın 90. maddesinin son fıkrası, usulüne uygun olarak onaylanmış uluslararası insan hakları sözleşmelerini kanun hükmünde kabul etmiştir. Aynı konuda ulusal hukuk ile uluslararası sözleşmeler arasında çelişki olması durumunda ise uluslararası sözleşmelerin hükümleri uygulanır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri ve BM İkiz Sözleşmeleri TBMM tarafından onaylanmıştır. Bu sözleşmeler, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkını açıkça güvence altına almıştır. Dolayısıyla, bu sözleşmelerin hükümleri, 657 ve 4688 sayılı yasaların sınırlamalarından üstündür."

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Hükümetten yapılan ilk teklifte 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam, 2027'nin her iki yarısı için de yüzde 4 zam teklif edilmişti. Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesinin ardından hükümet cuma günü yeni bir zam teklifi yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma yapılan ara müzakereler sonrasında taban aylığa 1000 lira ek artış teklif ettiklerini duyurmuştu.

Ancak bu teklif de memur temsilcileri tarafından yeterli bulunmadı ve iş bırakma kararı alındı.