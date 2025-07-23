İki kuzen ortadan kayboldu! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Kaynak: İHA
İki kuzen ortadan kayboldu! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki kuzenin eşyalarının bulunduğu otomobil Kelkit Çayı kenarında terkedilmiş halde bulundu. İki genç için arama çalışmaları başlatıldı.


Olay 22.00 sıralarında Erbaa ilçesinde yaşandı. İddiaya göre ilçede yaşayan Z. A. ve amcasının kızı D. A.‘dan (21) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri Z. A.‘nın ailesinin ihbarı üzerine ilçe yakınındaki Kelkit Çayı'nda iki kuzeni aramaya başladı. Çayın kenarında Z. A.'nın kullandığı 59 RA 694 plakalı otomobili gören ekipler yaptıkları incelemede araç içerisinde iki kuzenin eşyalarını buldu.

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Ekipler otomobilin bulunduğu bölgede iki kuzeni arama çalışmalarını hızlandırdı.

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