Azerbaycan'dan havalanarak Türkiye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait C-130 kargo uçağı, 11 Kasım günü öğle saatlerinde Gürcistan sınırına düştü. Uçağında içinde bulunan 20 personel şehit oldu.

Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası gündeme birçok iddia ve tartışma yansıdı.

YANDAŞ GAZETE 'ŞÜPHE' DEDİ BAHÇELİ SERT ÇIKTI

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi, 12 Kasım günü manşetine çok tartışılacak bir iddiayı taşıdı. "Düşen uçakta korkunç şüphe" başlığını atan gazete, haberinde "Uçağın havada parçalanması, dış müdahale ve içeride mühimmat patlama ihtimallerini akla getirdi" ifadelerine yer verdi.

Gündemdeki iddia ve tartışmalara yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert tepki göstererek "Bilinçsiz üsluptan uzak aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu eskilde dedikodu yapmaya, ortam germeye malla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir" dedi.

Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası yandaş medyanın olayı nasıl değerlendireceği ise merak konusu oldu.

BİR 'U' DÖNÜŞÜ HİKAYESİ

Türkiye gazetesi ise manşetinde bu defa adeta "çark" etti. Gazete çıktığı manşeti ile adeta, bahsettiği bütün iddialarından vazgeçti.

Bugünkü manşetinde gazete, "İlk bulgulara göre sabotaj ve pilotaj hatası ihtimali zayıf" ifadelerine yer verdi.

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen haberinde de "Uzmanlara göre arıza söz konusu olsa, pilot mutlaka kule ile irtibat kurardı", "Karadan ateşlenen bir füze radarlara yakalanırdı" değerlendirmeleri kullandı.