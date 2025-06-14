İki milletvekili silahla vurularak öldürüldü! Korkunç suikast. ABD alarma geçti

ABD’nin Minnesota eyaletinde iki üst düzey milletvekili evlerinde hedef alınarak vuruldu. Demokrat Parti’den Senatör John Hoffman ve Temsilci Melissa Hortman’ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Polis kılığına girdiği belirtilen saldırganı yakalamak için FBI geniş çaplı çalışma başlattı. Ülke genelinde siyasetçilerin güvenliği yeniden tartışılmaya başlandı.

EVLERİNDE VURULDULAR

Vurulan isimlerin Minnesota Senatörü John Hoffman ve eski Temsilciler Meclisi Başkanı Melissa Hortman olduğu duyuruldu. Her iki siyasetçi de kendi evlerinde hedef alındı. Kaynaklara göre saldırganın kolluk kuvveti üniforması giydiği ve bu şekilde evlere girdiği tahmin ediliyor.

FBI DEVREDE

İki saldırı noktası Minneapolis’in kuzeyinde, Champlin ve Brooklyn Park bölgelerinde, birbirine yaklaşık 8 mil (13 km) uzaklıkta bulunuyor. FBI ve yerel güvenlik birimleri, saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.