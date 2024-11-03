İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Arnavutköy’de meydana gelen feci kaza, iki motosikletin kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşti. Olay, 3 Kasım 2024 tarihinde saat 21.35 sıralarında İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İki motosikletten biri, 17 yaşındaki Samet Akadur'un kullandığı 34 HSL 552 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Yusuf Taha S. kontrolündeki 34 KHF 514 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucunda her iki motosiklet savruldu ve sürücüler ile 34 KHF 514 plakalı motosikletteki yolcu Furkan İ. ağır yaralandı.

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen Samet Akadur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken, motosikletler çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.