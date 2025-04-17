İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan Sanayi Mahallesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi mevkiinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında gerçekleşti.

FUAR ALANI İÇİNDE MEYDANA GELEN KAZA PANİĞE NEDEN OLDU

İddiaya göre, fuar alanı içerisinde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri ile plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.