İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 25 yaşındaki gençten acı haber...

Kaynak: İHA
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! 25 yaşındaki gençten acı haber...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda, Halit A. yönetimindeki motosiklet ile Hasan Mert Köse yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ DE SAVRULDU

Yaşanan kaza sonrası iki sürücü de savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olan 25 yaşındaki Hasan Mert Köse, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halit A.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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