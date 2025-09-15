İki motosikletin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaralandı

Kaynak: İHA
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, yaşı küçük 3 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cebeli Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T.(14) yönetimindeki 07 BSL 348 plakalı motosiklet, Y.Ö.A.(17) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.S.(16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

