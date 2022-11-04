İki motosikletli dört kişiden, sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte saldırı. Saldırı videosunu paylaştı

Nilay Toprak, trafikte motosikletli 4 kişiyle tartışma yaşadı ve şahısların saldırısına uğradı. Nilay Toprak’ın tekmelerle otomobilinin camları kırıldı. Sosyal medya fenomeni saldırıya uğradığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken “Hayatımda tek başıma yaşadığım en kötü an” notunu düştü.

Bakırköy'de, çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak, trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı. Tekmelerle otomobilin camları kırılırken Toprak saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı

OTOMOBİLİNİ YUMRUKLAYARAK TEKMELEDİLER

Bakırköy İncirli Caddesi'nde akşam saatlerinde iddiaya göre, iki ayrı motosikletteki 4 kişi ile çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak tanınan Nilay Toprak arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.



4 saldırgan Nilay Toprak'ın otomobilini yumruklayarak, tekmeledi. Otomobilin ön camı kırılırken, Toprak saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde Toprak, saldırıya uğradığını ve saldırganlardan şikayetçi olmak için polise gideceğini dile getirdi. (DHA)



