İki mucize eklenince faydaları katlanan çorba şifa saçıyor! Soğuk havalarda hastalıklardan koruyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan çorbalar, yalnızca içimizi ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun hastalıklara karşı direnç kazanmasına yardımcı olur. Ancak köz domates çorbası, bir diş sarımsak ve bir dal kekikle zenginleştirildiğinde, faydaları adeta katlanıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: SARIMSAK VE KEKİĞİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Bruce Kim, sarımsağın doğal bir antibiyotik görevi gördüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Sarımsak, içerisindeki allicin bileşiği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Bağışıklık hücrelerini aktive eder ve iltihaplanmayı azaltır. Kekik ile birlikte kullanıldığında bu etki daha da güçlenir."

İngiltere'deki Londra Üniversitesi Beslenme Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Amanda Fuller ise, kekiğin içerdiği timol bileşiğine dikkat çekti:

"Kekik, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Özellikle solunum yolları enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisiyle bilinir. Bu iki malzemenin közlenmiş domatesle birleşimi, bağışıklık sistemine adeta enerji verir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: SARIMSAK, KEKİK VE DOMATESİN ŞİFALI ETKİLERİ

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, sarımsak tüketiminin bağışıklık sistemindeki savunma hücrelerini %30 oranında artırdığını ve soğuk algınlığı sürelerini kısalttığını ortaya koymakta.

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Food Chemistry dergisindeki bir çalışma, kekiğin timol içeriğinin güçlü antioksidan özellikler göstererek vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirdiğini ve iltihaplanmayı azalttığını belirtmekte.

American Journal of Clinical Nutrition 'da yayımlanan bir başka araştırma, domatesin içerdiği likopen bileşiğinin cilt sağlığını koruduğunu, hücresel düzeyde yaşlanmayı geciktirdiğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini göstermekte.

KÖZ DOMATES ÇORBASININ SAĞLIK FAYDALARI

1. Bağışıklık Güçlendirici Etki: Sarımsak ve kekiğin antibakteriyel özellikleri, vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Domates ise yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler.

2. İltihap Önleyici Özellikler: Sarımsaktaki allicin ve kekiğin timol bileşiği, vücutta oluşan iltihaplanmayı azaltarak sağlığı destekler.

3. Sindirim Dostu: Domatesin içerdiği doğal lifler ve sarımsağın prebiyotik özellikleri, sindirimi destekler ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

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4. Antioksidan Gücü: Domatesteki likopen, sarımsaktaki kükürt bileşikleri ve kekikte bulunan timol, vücuttaki hücreleri serbest radikal hasarına karşı korur.

KÖZ DOMATES ÇORBASI TARİFİ: ŞİFA DOLU BİR KASENİN SIRRI

1. Malzemeler:

- 6 adet olgun domates

- 2 diş sarımsak

- 1 dal taze kekik

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 küçük soğan

- Tuz ve karabiber

2. Hazırlık:

- Domatesleri közleyin ve kabuklarını soyun.

- Zeytinyağında doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun.

- Közlenmiş domatesleri ekleyin ve kekik ile birlikte 10 dakika pişirin.

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3. Servis:

- Çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. İsteğe göre üstüne kekik dalı ile servis edin.

KIŞIN ŞİFA DOLU LEZZETİ

Sarımsak ve kekikle zenginleştirilmiş köz domates çorbası, soğuk kış günlerinde yalnızca iç ısıtıcı bir tat sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirerek vücudunuzu hastalıklara karşı koruyor.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu mucizevi çorbanın sağlıklı bir yaşam için mutfağınızda eksik olmaması gerektiğini gösteriyor.