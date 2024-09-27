İki otomobil birbirine girdi. 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
İki otomobil birbirine girdi. 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bölgede meydana gelen trafik kazasına dair edinilen bilgiye göre Yeni Harman mahallesi Tekir caddesi üzerinde M.S.'nin sürücüsü olduğu 38 HP 222 plakalı otomobil ile K.Z.'nin kullandığı 38 AFL 257 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte M.S., D.S. ve A.U., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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