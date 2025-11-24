Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kazanın yeni adresi Adana oldu. Kozan-Feke karayolu Sıralıf mevkisinde meydana geldi. Sinan E. yönetimindeki otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araçta bulunan Raziye K., Arda K., Erdem K., Hasret M.K. ve Hatice K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Cankur ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, Cankur ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.