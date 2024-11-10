İki otomobil çarpışıp üst üste bindi: 4 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beyrebucak Mahallesi Salman mevkii D-400 Karayolu üzerindeki kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Suat A. yönetimindeki 33 AOM 713 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sol tarafını kontrol etmeden Salman Kavşağı'na girmeye çalışan 68 yaşındaki Jihat J.'nin kullandığı 07 BBE 432 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar birbirinin üstüne binerken, 07 BBE 432 plakalı araçta bulunan 68 yaşındaki sürücü Jihat J. ve yolcuları Mariana A. (80), Linda E. (61) ve Colette E. (60) yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 80 yaşındaki Mariana A.'nın ameliyata alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.