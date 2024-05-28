İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Erzurum’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Aziziye ilçesinde meydana gelen kazada, Enes K. kontrolündeki otomobil, Hasan E. kontrolündeki otomobille kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda, Furkan ve Fatime K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Serap K, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralılardan Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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