İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza akşam saatlerinde Çeşmeli yolu üzeri Çorlu ilçesine bağlı Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniçiftlik istikametine seyreden T.B. idaresindeki 59 B 5564 plakalı otomobil ile Çorlu istikametine seyreden C.T. yönetimindeki 34 JJG 86 plakalı otomobil yokuşta kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

Şiddetli çarpışma sonrası araçlar şarampole savruldu. Kaza sonrası sürücüler ve 2 yolcu yaralandı. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan sürücü C.T. itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu’daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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