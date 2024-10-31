İki otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
İki otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş'a gitmekte olan Oğuz Fatih Özet idaresindeki 34 ET 8526 plakalı Ford marka otomobil ile Aziz Torun idaresindeki 33 NMD 68 plakalı Ford marka hafif ticari araç 1 Nisan Bulvarı üzerinde çarpıştı. Çarpıştıkları esnada otomobil sürücüsü Oğuz Fatih Özet ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ömer Eren Dalkılıç yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

​​​​​​​Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.​​​​​​​

İki otomobil çarpıştı

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