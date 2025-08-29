İki otomobil çarpıştı, yoldan geçen çocuk yaralandı

Kaza, Erzincan’ın Yeni Mahalle 303. Sokak üstünde oldu. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolda bisikletiyle ilerleyen bir çocuk araçlardan birinin vurması sonucu yaralandı.
İhbar sonrası olay mahalline polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun hayati riskinin bulunmadığı aktarıldı.
Kazaya karışan araçlarda büyük oranda maddi zarar meydana gelirken, polis ekipleri olayla alakalı araştırma başlattı.