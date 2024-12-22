İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1’i çocuk, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1’i çocuk, 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir yönüne ilerleyen Gökmen S. (46) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giderken sola dönüş yapmak isteyen Ertekin K.'nin (52) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle, otomobilde bulunan Melike Ünver S. (38) ve Hüseyin Eymen S. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1’i çocuk, 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1’i çocuk, 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1’i çocuk, 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1’i çocuk, 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 1’i çocuk, 4 yaralı

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