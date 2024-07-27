İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kayseri'de Toklar - Güzelce yolu üzerinde meydana gelen kazada, 38 BT 954 plakalı otomobil ile 51 ABH 843 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de araçlarda bulunanlara müdahale etti. Kazada Ahmet Kantemiz ile Yılmaz Topaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan Hacı İbiş K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından bulundukları yerden taşındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.