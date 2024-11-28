İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D-650 karayolu Darıçayırı Mahallesi mevkiinde, 54 TR 892 plakalı otomobil ile Ali Küntaş idaresindeki 54 AN 805 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 54 TR 892 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Ali Küntaş ve eşi Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesi sonrasında karı ve kocanın cenazeleri hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.