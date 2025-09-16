İki otomobilin arasında kâğıt gibi ezildi

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzerinde gerçekleşti. Eski İtfaiye Işıklar yönüne ilerleyen Aydın A. kontrolündeki otomobil, yaya geçidinden geçen kişiye yol vermek için yavaşladı. Bu esnada arkadan gelen Cengiz B. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen Erol E.'nin kullandığı elektrikli motosiklete ve ardından da yayaya yol veren otomobile çarptı.

Kazada otomobile saplanan elektrikli motosiklet sürüklenerek kâğıt gibi parçalandı. Elektrikli motosiklet sürücüsü Erol E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Yalçın G. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.