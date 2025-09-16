İki otomobilin arasında kâğıt gibi ezildi

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çarpışan iki otomobilin arasında kalan ve sürüklenerek kâğıt gibi parçalanan elektrikli motosikletteki 2 kişi kazayı yaralı şekilde atlattı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzerinde gerçekleşti. Eski İtfaiye Işıklar yönüne ilerleyen Aydın A. kontrolündeki otomobil, yaya geçidinden geçen kişiye yol vermek için yavaşladı. Bu esnada arkadan gelen Cengiz B. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen Erol E.'nin kullandığı elektrikli motosiklete ve ardından da yayaya yol veren otomobile çarptı.

Kazada otomobile saplanan elektrikli motosiklet sürüklenerek kâğıt gibi parçalandı. Elektrikli motosiklet sürücüsü Erol E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Yalçın G. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son Haberler
İki otomobilin arasında kâğıt gibi ezildi
İki otomobilin arasında kâğıt gibi ezildi
Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, 66 bin 780 TL ceza yedi
Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, 66 bin 780 TL ceza yedi
Kask ve kaldırım denetiminde 1,7 milyon lira ceza
Kask ve kaldırım denetiminde 1,7 milyon lira ceza
Gaz kokusu bir apartmanı ayağa kaldırdı
Gaz kokusu bir apartmanı ayağa kaldırdı
Mersin'de 73 yaşındaki adam intihar etti
Mersin'de 73 yaşındaki adam intihar etti