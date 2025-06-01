İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, araçlar ağır hasar gördü

Kaynak: İHA
İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, araçlar ağır hasar gördü

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. E.A. idaresindeki 14 AAE 030 plakalı otomobil, R.K. idaresindeki 78 AR 972 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç orta refüje savrularak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte T.Y. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, araçlar ağır hasar gördü

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