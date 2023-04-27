İki otomobil çarpıştı. 3’ü ağır, 5 yaralı

İHA

Kaza, Bayat ilçesi, Tavşan Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E., idaresindeki otomobil sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünden seyreden C.G.’nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan H.E.’nin kullandığı otomobil yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte H.K., T.B. ve M.A., yaralandı. Yaralılar çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3’nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.