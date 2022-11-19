Sandıktaki fırtınayı haber veren anket: İki partinin genel merkezlerinde sert rüzgarlar estirecek

Seçimlere sayılı aylar kala araştırma şirketleri de ellerindeki verileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.



Son olarak ALF Araştırma şirketi yaptıkları seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.



Araştırma 14-17 Kasım'da yapılırken 41 ilde 2 bin 150 kişi ankete katıldı.



ALF Araştırma şirketi, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.



Ankete göre partilerin oy oranları ise şöyle:



AK Parti: Yüzde 29,4



CHP: Yüzde 28,1



İYİ Parti: Yüzde 13,3



HDP: Yüzde 8,3



MHP: Yüzde 6,7



Zafer Partisi: Yüzde 2,5



DEVA Partisi: Yüzde 2,2



Gelecek Partisi: Yüzde 2,1



BTP: Yüzde 1,5



Memleket Partisi: Yüzde 1,2



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1



Diğer: Yüzde 1,3





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