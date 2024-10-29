İki polis art arda intihar etti! İstanbul Havalimanı’nda şoke eden olay

Biri İstanbul'da, diğeri Samsun'da olmak üzere iki polis memuru art arda intihar etti. İstanbul Havalimanı'nda görev yapan kadın polis memuru Ilgın C. bugün sabah saatlerinde silahla kendini vurarak intihar etti.

Samsun'da intihar eden polis memuru ise 1,5 ay önce geçirdiği soruşturma üzerine meslekten ihraç edildiği öğrenildi. 37 yaşındaki eski polis Oğuz Doğan (37) 8. kattan atlayarak hayatını kaybetti.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yaşanan intihar olayı sebebiyle hareketlilik yaşandı. Havalimanı’nda meydana gelen olayda görevli kadın polis memuru Ilgın C. henüz bilinmeyen bir sebeple silahla kendini vurarak canına kıydı.

Hızlıca Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Ilgaz C. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da yaşanan intihar olayında ise Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yapmasının ardından Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 37 yaşındaki polis memuru Oğuz Doğan yaklaşık 1,5 ay önce soruşturma geçirdi.

Soruşturma sonucunda Doğan, meslekten ihraç edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan, 8. kattaki evinden aşağı atlayarak intihar etti .