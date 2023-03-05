İki polis eşliğinde çocuklarını görmeye gitti, boşandığı erkek tarafından öldürüldü! 

İzmir'in Torbalı'da 7 Eylül Mahallesi'nde bir süre önce eşinden boşanan Aslı A. (30), velayeti ayrıldığı M.A'da (35) olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti.

M.A, Aslı A. ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski eşini göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi.

(AA)