İki rapçi için cinsel saldırı iddiası: Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz diyerek tehdit etmişler

C. A., isimli kadın, rapçi Ege Taştan ve Osman Candan’dan cinsel saldırı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Birgün'de yer alan habere göre, korktuğu için 10 Aralık'ta şikayetçi olabildiğini söyleyen C. A., saldırının 19 Kasım'da olduğunu belirtti.

“SENİ İKBAL UZUNER GİBİ ÖLDÜRÜRÜZ” DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Osman Candan'ın kendisini ’Sen benim nasıl bir psikopat olduğumu bilmiyorsun. Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz. TV’ye çıkar ünlü olursun' diyerek tehdit ettiğini söyleyen şikayetçi, "Bu süreçte kadınlar yanımda oldular, daha güçlü hissediyorum. Cezalarını çeksinler istiyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKA KADINLARDA VAR

C.A şikayetçi olduktan sonra sosyal medyadan başka kadınlarında rapçi tarafından benzer şeyler yaşadığına dair mesajlar almış. Öte yandan başka bir kadının da her iki isim tarafından iki gün boyunca eve hapsedildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

​Eyüpsultan ve Fatih'te, 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.