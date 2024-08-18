İki ressamın buluştuğu ‘Renklere Yolculuk’ sanatseverleri bekliyor

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İki ressamın buluştuğu ‘Renklere Yolculuk’ sanatseverleri bekliyor

Ressam Nurdan Güler ve Elif Tarakçı’nın çalışmalarının yer aldığı “Renklere Yolculuk” temalı sergi yarın açılıyor. Nurdan Güler’in ilk, Elif Tarakçı’nın ise ikinci kişisel özelliği taşıyan sergi Çemberlitaş Birlik Vakfı’nda sanatseverleri bekliyor. Sergiye anlam katan bir özellik de ressam Nurdan Güler’in açık artırmayla satışa sunulacak “Filistin” temalı çalışmasından elde edilecek gelirin İsrail işgali altındaki Gazzeli çocuklara gönderilecek olması.

2018 yılında Ressam İlhami Atalay’ın elli yılı aşkın süren sanat yaşamındaki birikim ve tecrübelerini genç yeteneklere aktardığı atölyede öğrenci olarak tanıştığı resim sanatına profesyonel olarak devam eden Nurdan Güler, en büyük ilham kaynağının doğa ve renkler olduğunu ifade etti. Eserleri 5 farklı karma sergide sanatseverlerle buluşan Güler, Elif Tarakçı ile birlikte açacakları ilk kişisel sergisi “Renklere Yolculuk”a tüm sanatseverleri davet ediyor.

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“İlhami Atalay öncülüğünde kurulan ‘Yeni Dinamizim’ ekibi olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Bunlardan biri de dünyanın gündeminde olan Filistin’deki Siyonist soykırımını kendi bakış açımızla protesto etmek oldu. Bunu ‘Zulmü Fırçala’ sloganıyla 247 ressam ve öğrenci Sultan Ahmet Meydanı’nda açık havada düzenlediğimiz Filistin konulu resim sergimizle ortaya koyduk” diyen Nurdan Güler, “Renklere Yolculuk” sergisinde “Filistin” isimli eserinin satışından elde edilecek geliri Gazzeli çocuklara bağışlayacağını söyledi.

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2017-2019 Mimar Sinan Üniversitesi Erdal Kara Resim Atölyesi ve 2000 yılından beri de Cemal Toy Resim Atölyesi'nden ders alan Elif Tarakçı ise 2018’da tanıştığı İlhami Atalay’ın atölyesinde asistanlık yapmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergilere katılan sanatçı Tarakçı, ikinci kişisel sergisi olacak “Renklere Yolculuk”ta yer alacak eserlerinin uzun soluklu çalışmaların ürünü olduğunu söyledi.

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