İki şehrin konuştuğu dehşet: Biri çöpe atıldı, diğeri toprağa gömüldü

Denizli Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi'nde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi.

Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı.

BİR BEBEK CESEDİ DE ESKİŞEHİR'DE BULUNDU

Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünde çalışan personel tarafından kız bebek cesedi bulundu. Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde devam eden çalışma sırasında dün gece saat 22.00 sularında yeni doğmuş bir kız bebeğinin cesedini bulan çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, inceleme başlattı.

Yapılan incelemede 3 günlük olduğu belirlenen kız bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.