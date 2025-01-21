İki Süper Lig hakemine büyük şok! Biri amatöre kadar düştü

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İki Süper Lig hakemine büyük şok! Biri amatöre kadar düştü

MHK’nin hakemlere yönelik yaptığı performans testleri sonrası iki hakem büyük şok yaşadı. Yapılan testler sonrası iki hakemin Süper Lig kariyeri sona ererken birinin amatöre kadar düşmesi dikkat çekti.

Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun Süper Lig kariyerleri sona erdi. MHK'nin koşu testlerinde hem ocak ayında hem de sezon başında başarısız olan Erkan Özdamar, Süper Lig hakemliğinden alındı.

Klasman düşürülen Özdamar, bundan böyle 2. Lig ve 3. Lig maçlarında düdük çalabilecek.

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UĞURLU ARTIK AMATÖR HAKEM

Öte yandan Yaşar Kemal Uğurlu da tıpkı Erkan Özdamar gibi hem sezon başında hem de ocak ayında yapılan koşu testlerinde başarısız oldu.

Uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak girdiği koşu testinden geçemedi.

44 yaşındaki tecrübeli hakem, klasman hakemliği için yaş sınırının 40 olması sebebiyle il hakemliği klasmanına düşürüldü. Uğurlu, bundan böyle amatör maçlarda görev yapabilecek.

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