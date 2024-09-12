İki takım ligden çekildi

Bangladeş, Temmuz ayından bu yana siyasi huzursuzlukla sarsılıyor. Öğrencilerin hükümet iş alımlarındaki yapısal reformlarla ilgili protestoları polis tarafından şiddetle karşılandı ve protestolar, Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki otoriter bir hükümet olarak algılanan birçok kişiye karşı bir harekete dönüştü. Göstericiler arasında yüzlerce can kaybı yaşanırken, Şeyh Hasina Ağustos ayının başlarında görevinden istifa ederek kız kardeşi Şeyh Rehana ile birlikte ülkeden kaçtı.

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Protestoların etkileri, özellikle hem Şeyh Jamal hem de Şeyh Russel'ın katılımı açısından yaklaşan Bangladeş Premier Ligi sezonunu etkiledi. Daha önce Dhammondi Kulübü olarak bilinen Şeyh Jamal, üç üst lig şampiyonluğu kazanmıştı, Şeyh Russel ise 2012/13 sezonunda üçlü şampiyonluk kazanmıştı.

Her iki kulüp de Şeyh Hasina'nın ailesiyle yakın ilişki içindeydi ve isimleri ölen kardeşlerinin isimleriydi.

Bangladeş Premier Ligi transfer döneminin kapanmasına sadece üç gün kala, bir diğer Bangladeşli güçlü kulüp Bashundhara Kings'in de finansörü olan yerel holding Bashundhara Group, hem Şeyh Cemal'e hem de Şeyh Russel'a olan desteğini çekme kararı aldı ve her iki kulüp de mali açıdan belirsizlik içinde kaldı.

Daily Star'ın aktardığına göre, Şeyh Russel'ın teknik ekibinden isimsiz bir kişi, "Şeyh Russel için kadro oluşturan yetkililer, yaklaşık bir hafta önce bize kadro kurmayacaklarını söylediler" dedi.

Şeyh Cemal yetkililerinin, görevden alınan Şeyh Hasina'nın ailesinden uzaklaşmak amacıyla kulübün ismini tekrar Dhammondi Kulübü olarak değiştirmeye çalıştıkları ancak kulübün daha önceden Şeyh Cemal DC adına kayıtlı olması nedeniyle bunu başaramadıkları bildirildi.

Bangladeş Premier Ligi'ndeki bir diğer kulüp de, Şeyh Hasina'nın hükümetini destekleyen parti olan Awami Ligi ile olan ilişkileri nedeniyle kendilerini zor durumda buluyor, bu parti Chittagong Abahani'dir. Kulüp yöneticisi Arman Aziz, Şeyh Hasina'nın istifası ve Awami Ligi'nin hükümetten çıkarılmasının ardından üst düzey yöneticilere ulaşamadı ve bu da Chittagong'un yaklaşan Bangladeş Premier Ligi sezonundaki katılımını tehlikeye attı.