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İki tarlasını bir telefonla takas etti

Denizli'nin Çal ilçesinde yeni telefon almak isteyen Bünyamin Karakurt, telefonla 10 dönümlük 2 tarlasını takas etti.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:29
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İki tarlasını bir telefonla takas etti

İki tarlasını bir telefonla takas etti
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Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Bünyamin Karakurt, eski telefonunu yeni nesil bir telefon ile değiştirmek istedi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına gelen Karakurt, rakamların yüksek olduğunu görünce takas teklifinde bulundu. Çal'da kendine ait 2 adet tarlası ile cep telefonunu takas etmek istediğini söyleyen Bünyamin Karakurt'un teklifini kabul eden telefon satıcısı Murat Yıldırım, Karakurt ile beraber Çal Tapu Müdürlüğü’nün yolunu tuttu.

10 DÖNÜM TARLASINI VERDİ

Müdürlükte yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından konuşan mağaza sahibi Murat Yıldırım “Bünyamin Karakurt kardeşimiz bize gelerek iki adet tapusu olduğunu söyledi. Telefon pahalı olduğu için nakit parasının olmadığını söyleyerek tarla teklifinde bulundu. Beşerden 10 dönüm 2 adet tarlasını cep telefonu ile takas ettik” dedi.

Telefonuna kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Bünyamin Karakurt ise, “Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir cep telefonu almak hep kafamdaydı. Her türlü ticarete uygun olduğum için böyle bir ticaret yöntemi geliştirdik kendi kafamızda. Ben de mutluyum ağabeyime de beşerden 10 dönüm tarlası hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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