İki Trabzonsporlu Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram Acun Ilıcalı'nın formasını giydiği Hull City'e transfer olmak üzere.

İngiltere Futbol Ligi (EFL), Hull City’nin John Lundstram transferine onay vermesinin üzerine oyuncunun transferinin en kısa zamanda noktalanması bekleniyor.

Öte yandan Hull City, Lundstram’ın yanı sıra Trabzonspor’un genç forveti Enis Destan’ı da kadrosuna katmak üzere. 23 yaşındaki futbolcunun transferi bonservissiz olarak gerçekleşecek ve oyuncu kulüple üç yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşma kapsamında Trabzonspor, Enis’in ileride gerçekleşecek satışından %50 pay alacak.