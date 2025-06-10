İki ülke arasında Türkiye’ye karşı kirli ittifak!

Hindistan Başbakanı Neandra Modi, Türkiye'ye karşı Yunanistan ile askeri ve ekonomik işbirliğinin temellerini atmak üzere Güney Kıbrıs'a gidiyor.

Modi'nin geçen ay Hırvatistan, Hollanda ve Norveç’i kapsayan bir Avrupa turu yapması planlanıyordu..

Hindistan Başbakanı'nın ziyareti esnasında daha önce de bahsettiği savunma sanayi ve ticari yatırımların konuşulması gündemde.

Bunun yanında Yunanistan, Pakistan - Hindistan çatışmalarında kullanılan Türk yapımı silahlara dair verilerin paylaşımı için resmen istek gönderdi. Hindistan isteği onaylayacağını belirtti.

Türk iş insanı Yunanistan’da gözaltına alındı

PARKİSTAN GERİLİMİ ETKEN OLDU

Pakistan ile silah ticaret anlaşması sonucu Pakistan'ın ordusunu Türk yapımı silahlarla donatan Türkiye, Kaşmir'de iki komşu ülke arasında patlak veren çatışmalar sonrası bölgenin gündemini oturdu.

Hindistan ve Pakistan ordularının çatışması sonrası 6 jetini kaybeden Hint ordusu, büyük prestij kaybetti ve bu durumdan özellikle Türkiye'yi sorumlu tuttu. Türk ve Çin yapımı savunma sistemleri ise dünya sahnesinde prestij kazandı.

Yunanistan, Hindistan'ın komşusu Pakistan'la yaşadığı çatışmalar hakkında verileri Modi hükümetinden talep etti.

İlk kez Pakistan'a karşı olan operasyon esnasında düşürülen Rafael jetleri, Yunan ve Hint orduları tarafından kullanılıyor.

Hindistan'daki aşırı sıcaklar halk sağlığını tehdit ediyor

TÜRKİYE'YE KARŞI KİRLİ İTTİFAK

Bu hususta Hindistan, Türkiye'nin kendi bölgesindeki rakiplerini destekleme kararı aldı.

Yeni Delhi, başta Yunan Havacılık ve Uzay Sanayii (EAB) ve Yunan Savunma Sistemleri (EAS) olmak üzere Yunanistan'ın savunma sektörüne yatırım yapma kararı aldı.

İki ülke arasındaki askeri işbirliği son yıllarda yoğunlaşırken Hintli savunma firmaları da, 'Türkiye'yi en büyük bölgesel rakibi' olarak gördüğünü belirten Yunanistan'a yatırım yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Modi'nin Lefkoşa ziyaretinde, bu konuların detaylı bir şekilde konuşulması bekleniyor. Avrupa'dan savunma sanayiini geliştirmek için finansman alan Atina, bir yüklü çeki de Modi'den almayı bekliyor.

Yunanistan'ın bu uçakların nasıl düştüğüne dair elde edeceği bilgiler de, Türkiye'ye karşı olacak bir çatışma durumunda Yunanistan için büyük önem taşıyacak.