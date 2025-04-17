İki ülke arasında vize muafiyeti anlaşması

Kaynak: İHA
İki ülke arasında vize muafiyeti anlaşması

Çin ve Malezya arasında karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ve Malezya arasında karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının imzalandığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında Çin ile Malezya arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Lin, Çin ile Malezya arasındaki dostluğun uzun bir geçmişe dayandığını ve iki ülkenin benzer fikirler ile ortak çıkarlara sahip olduğunu belirtti.

Sözcü Lin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Malezya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında iki hükümet arasında Hizmet Pasaportu ve Umuma Mahsus Pasaport Sahipleri için Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması imzalandığını kaydederek, bunun ikili personel değişimi ile her alanda değişim ve iş birliğini teşvik edeceğini aktardı.

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